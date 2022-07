Crisi governo, Berlusconi-Salvini: «Pronti al voto, 5S inaffidabili». L'assemblea del movimento rinviata a domani (Di domenica 17 luglio 2022) «Incompetenti e inaffidabili». Silvio Berlusconi e Matteo Salvini chiudono a un governo con il M5s e si dicono Pronti ad andare al voto. Ha ragione il... Leggi su ilmattino (Di domenica 17 luglio 2022) «Incompetenti e». Silvioe Matteochiudono a uncon il M5s e si diconoad andare al. Ha ragione il...

Pubblicità

sebmes : Non s’era mai sentito un leader di partito togliere la fiducia al governo “per le umiliazioni subite”. C’è un Pae… - fattoquotidiano : Crisi di governo, Conte: “Il nostro non era un No alla fiducia per Draghi, ma una reazione alle umiliazioni subite” - emmabonino : Non si capisce cosa vogliano i 5S. Magari dovrebbero prendere uno xanax. Bisogna lavorare per fare in modo che l’es… - Musso___ : 3??“Anche senza elezioni anticipate … se un nuovo governo italiano non riesce a concordare un percorso da seguire c… - xtay_peach : RT @polarniight: italiani essere tipo: il governo è in crisi per colpa dei vecchi col piscio nelle mutande che effettivamente hanno il pote… -