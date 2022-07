Crisi governo, Berlusconi e Salvini: “Pronti al voto a breve” (Di domenica 17 luglio 2022) (Adnkronos) – Aspettano l’evoluzione della situazione politica ma sono Pronti al voto a breve. Matteo Salvini ha incontrato oggi a villa Certosa Silvio Berlusconi. I due hanno deciso di anticipare il vis a vis previsto in un primo momento per domani, per discutere della Crisi del governo Draghi con la ferma intenzione di tenere una strategia comune come centrodestra di governo. Il presidente di Forza Italia Berlusconi e il segretario della Lega Salvini hanno avuto un “lungo e cordiale incontro oggi in Sardegna”. I “leader del centrodestra di governo hanno esaminato e approfondito la situazione politica”. Le “nuove dichiarazioni di Giuseppe Conte – contraddistinte da ultimatum e minacce – confermano ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 17 luglio 2022) (Adnkronos) – Aspettano l’evoluzione della situazione politica ma sonoal. Matteoha incontrato oggi a villa Certosa Silvio. I due hanno deciso di anticipare il vis a vis previsto in un primo momento per domani, per discutere delladelDraghi con la ferma intenzione di tenere una strategia comune come centrodestra di. Il presidente di Forza Italiae il segretario della Legahanno avuto un “lungo e cordiale incontro oggi in Sardegna”. I “leader del centrodestra dihanno esaminato e approfondito la situazione politica”. Le “nuove dichiarazioni di Giuseppe Conte – contraddistinte da ultimatum e minacce – confermano ...

