Crisi governo | affondo di Meloni sui sindaci per il Draghi bis

(Adnkronos) – "Mi chiedo se sia corretto che questi sindaci e governatori che rappresentano tutti i cittadini che amministrano, anche quelli che la pensano diversamente, usino le Istituzioni così, senza pudore, come se fossero sezioni di partito…". Giorgia Meloni si fa sentire sui social per criticare l'appello dei sindaci per un Draghi bis. La presidente di Fratelli d'Italia si chiede sulla sua pagina Fb "se tutti i cittadini rappresentati da Gualtieri, Sala, Nardella o da altri sindaci e presidenti di Regione che si sono espressi in questo senso, condividano l'appello perché un governo e un Parlamento distanti ormai anni luce dall'Italia reale vadano avanti imperterriti, condannando questa Nazione all'immobilismo solo per garantire lo stipendio dei parlamentari e la sinistra al ...

