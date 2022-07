Crisi di governo, Ruggieri senza freni sui grillini: “Sfascisti caciaroni che…” (Di domenica 17 luglio 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/07/ruggerii.mp4 Nel mezzo della Crisi di governo, Andrea Ruggieri si scaglia all’attacco dei Cinque Stelle artefici della caduta di Draghi: “Se permettete, questo premier era molto meglio di quello che c’era prima”. Poi il deputato di Forza Italia spiega perché (di solito) non si vota a settembre e gli scenari nel centrodestra. Marco Baronti, 17 luglio 2022 L'articolo proviene da Nicola Porro. Leggi su nicolaporro (Di domenica 17 luglio 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/07/ruggerii.mp4 Nel mezzo delladi, Andreasi scaglia all’attacco dei Cinque Stelle artefici della caduta di Draghi: “Se permettete, questo premier era molto meglio di quello che c’era prima”. Poi il deputato di Forza Italia spiega perché (di solito) non si vota a settembre e gli scenari nel centrodestra. Marco Baronti, 17 luglio 2022 L'articolo proviene da Nicola Porro.

