Crisi di governo, odi e veti incrociati: così la vendetta governa la politica (Di domenica 17 luglio 2022) Se è vero che la vendetta è un piatto che si consuma freddo, questi cinque giorni da dimissionario congelato potrebbero essere i più gravidi di soddisfazioni per il presidente del Consiglio, Mario Draghi, dei cinquecento e oltre passati a Palazzo Chigi. Il premier si è tolto i sassolini dalle scarpe. Ha approfittato del passo falso dei grillini, che non gli hanno votato la fiducia, pur non facendo venir meno aritmeticamente la maggioranza, per precipitarsi da Mattarella e sfilarsi dalla guida del Paese e ha visto il suo orgoglio subito premiato. Chi gli ha creato i maggiori problemi e ha provato ripetutamente a sgambettarlo è ora nel panico, precipitato in una situazione a metà tra lo sconforto e l'ansia di chi ha perso un padre e la disperazione e la recriminazione di chi è stato abbandonato dalla moglie. Sono giorni di scenari. L'ex banchiere fa sapere in giro di ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 17 luglio 2022) Se è vero che laè un piatto che si consuma freddo, questi cinque giorni da dimissionario congelato potrebbero essere i più gravidi di soddisfazioni per il presidente del Consiglio, Mario Draghi, dei cinquecento e oltre passati a Palazzo Chigi. Il premier si è tolto i sassolini dalle scarpe. Ha approfittato del passo falso dei grillini, che non gli hanno votato la fiducia, pur non facendo venir meno aritmeticamente la maggioranza, per precipitarsi da Mattarella e sfilarsi dalla guida del Paese e ha visto il suo orgoglio subito premiato. Chi gli ha creato i maggiori problemi e ha provato ripetutamente a sgambettarlo è ora nel panico, precipitato in una situazione a metà tra lo sconforto e l'ansia di chi ha perso un padre e la disperazione e la recriminazione di chi è stato abbandonato dalla moglie. Sono giorni di scenari. L'ex banchiere fa sapere in giro di ...

