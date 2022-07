Crisi di governo, Nobili (IV) a iNews24: “Andare avanti con o senza i 5S e alle elezioni, mai con loro” (Di domenica 17 luglio 2022) “In Europa sono preoccupati per un motivo semplice: noi siamo i principali beneficiari delle risorse del Pnrr. Una quota molto rilevante di queste risorse sono a prestito. E un conto è prestare i soldi con una garanzia come quella di Draghi, tutt’altro conto è prestarli a un altro interlocutore”. Ai microfoni di iNews24, Luciano Nobili, deputato L'articolo proviene da iNews24.it. Leggi su inews24 (Di domenica 17 luglio 2022) “In Europa sono preoccupati per un motivo semplice: noi siamo i principali beneficiari delle risorse del Pnrr. Una quota molto rilevante di queste risorse sono a prestito. E un conto è prestare i soldi con una garanzia come quella di Draghi, tutt’altro conto è prestarli a un altro interlocutore”. Ai microfoni di, Luciano, deputato L'articolo proviene da.it.

Pubblicità

sebmes : Non s’era mai sentito un leader di partito togliere la fiducia al governo “per le umiliazioni subite”. C’è un Pae… - marcotravaglio : Ci avete convinti, ci arrendiamo. La crisi di governo non l’ha causata Draghi, dimettendosi subito dopo la fiducia… - EnricoLetta : Mercoledì con un nuovo voto di fiducia al #GovernoDraghi si stabilisca un percorso di 9 mesi per completare le… - SimoneGiangasp1 : CRISI GOVERNO DRAGHI ??Cosa succede a BONUS 200€ BIS NUOVI AIUTI AUMENTO... - MicheleTommaso4 : RT @FerrariG2: Il Cremlino afferma di non aver responsabilità nella crisi di governo italiana: excusatio non petita accusatio manifesta -