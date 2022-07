Crisi di Governo: la posizione di Salvini, Tajani e Meloni (Di domenica 17 luglio 2022) Mercoledì 20 luglio si avvicina. Quello sarà il giorno in cui Mario Draghi si presenterà alle Camere. Fino ad allora sarà più chiaro come questa Crisi di Governo si evolverà. E mentre si cerca di capire quali saranno le intenzioni del Movimento 5 Stelle, nel frattempo emergono le posizioni del centrodestra che, qualora si andasse al voto, scenderebbe in campo unito. Crisi di Governo, Salvini si esprime con un video su Fb «Non se ne può più – ha detto Salvini - del teatrino di Conte, Letta, Di Maio che mentre milioni di italiani hanno difficoltà e problemi veri, passano il tempo a litigare, a minacciare, a ricattare. Parlano di ius soli, di droga, di Ddl Zan non di tasse, di lavoro, di sicurezza e di lotta all'immigrazione clandestina». E poi quasi un ultimatum. «Se volete – ha ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 17 luglio 2022) Mercoledì 20 luglio si avvicina. Quello sarà il giorno in cui Mario Draghi si presenterà alle Camere. Fino ad allora sarà più chiaro come questadisi evolverà. E mentre si cerca di capire quali saranno le intenzioni del Movimento 5 Stelle, nel frattempo emergono le posizioni del centrodestra che, qualora si andasse al voto, scenderebbe in campo unito.disi esprime con un video su Fb «Non se ne può più – ha detto- del teatrino di Conte, Letta, Di Maio che mentre milioni di italiani hanno difficoltà e problemi veri, passano il tempo a litigare, a minacciare, a ricattare. Parlano di ius soli, di droga, di Ddl Zan non di tasse, di lavoro, di sicurezza e di lotta all'immigrazione clandestina». E poi quasi un ultimatum. «Se volete – ha ...

