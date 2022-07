Crisi di governo, il pallino torna in mano a Berlusconi - Politica - quotidiano.net (Di domenica 17 luglio 2022) Silvio Berlusconi e Matteo Slvini E così, dopo quasi trent'anni, si torna più o meno al punto di partenza: decide Berlusconi. Non solo solo lui, certo, ma molto. Il destino di questa Crisi di governo (... Leggi su quotidiano (Di domenica 17 luglio 2022) Silvioe Matteo Slvini E così, dopo quasi trent'anni, sipiù o meno al punto di partenza: decide. Non solo solo lui, certo, ma molto. Il destino di questadi(...

Pubblicità

sebmes : Non s’era mai sentito un leader di partito togliere la fiducia al governo “per le umiliazioni subite”. C’è un Pae… - marcotravaglio : Ci avete convinti, ci arrendiamo. La crisi di governo non l’ha causata Draghi, dimettendosi subito dopo la fiducia… - EnricoLetta : Mercoledì con un nuovo voto di fiducia al #GovernoDraghi si stabilisca un percorso di 9 mesi per completare le… - RicZioCam : RT @sebmes: Non s’era mai sentito un leader di partito togliere la fiducia al governo “per le umiliazioni subite”. C’è un Paese sull’orlo… - tanina19620357 : RT @marcotravaglio: Ci avete convinti, ci arrendiamo. La crisi di governo non l’ha causata Draghi, dimettendosi subito dopo la fiducia dell… -