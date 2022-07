Crisi di Governo e nuova ondata Covid tra i temi di Zona Bianca (Di domenica 17 luglio 2022) Lunedì 18 luglio in onda su Retequattro focus sulle difficili condizioni economiche in cui versano gli italiani Domani sera, lunedì 18 luglio, torna “Zona Bianca” – il programma condotto da Giuseppe Brindisi, in prima serata su Retequattro. Al centro della puntata la Crisi di Governo dopo le dimissioni di Mario Draghi. Nel corso della serata insieme agli ospiti in studio si dibatterà del tema in attesa della giornata di mercoledì, quando il premier si presenterà alle Camere per informare ufficialmente il Parlamento sulla sua decisione finale. Inoltre, collegamenti in diretta dai palazzi e dalle piazze romane dove si decidono le sorti del Governo. Infine, un focus sulle difficili condizioni economiche in cui versano gli italiani e l’aumento costante dei casi Covid con Giuseppe Brindisi ... Leggi su lopinionista (Di domenica 17 luglio 2022) Lunedì 18 luglio in onda su Retequattro focus sulle difficili condizioni economiche in cui versano gli italiani Domani sera, lunedì 18 luglio, torna “” – il programma condotto da Giuseppe Brindisi, in prima serata su Retequattro. Al centro della puntata ladidopo le dimissioni di Mario Draghi. Nel corso della serata insieme agli ospiti in studio si dibatterà del tema in attesa della giornata di mercoledì, quando il premier si presenterà alle Camere per informare ufficialmente il Parlamento sulla sua decisione finale. Inoltre, collegamenti in diretta dai palazzi e dalle piazze romane dove si decidono le sorti del. Infine, un focus sulle difficili condizioni economiche in cui versano gli italiani e l’aumento costante dei casicon Giuseppe Brindisi ...

Pubblicità

sebmes : Non s’era mai sentito un leader di partito togliere la fiducia al governo “per le umiliazioni subite”. C’è un Pae… - marcotravaglio : Ci avete convinti, ci arrendiamo. La crisi di governo non l’ha causata Draghi, dimettendosi subito dopo la fiducia… - EnricoLetta : Mercoledì con un nuovo voto di fiducia al #GovernoDraghi si stabilisca un percorso di 9 mesi per completare le… - marco_disaro : RT @il_pucciarelli: Che un giornalista abbia un'idea o preferenza politica è normale, anzi dichiararla è sano. Ma se nel farlo metto in mez… - libellula58 : RT @EmilianaCarifi: M5S toglie fiducia Draghi xché ha rifiutato sue proposte su salario minimo caro bollette transizione ecologica ecc. Inf… -