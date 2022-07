Covid oggi Sardegna | 1 551 contagi e 1 morto | bollettino 17 luglio

Pubblicità

DavidPuente : Oggi a Napoli si tiene il congresso del partito dei filo Putin. Buona parte della lista dei personaggi presenti è q… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Nelle ultime 24 ore 96.384 casi e 134 morti. Il tasso di positività è al 24,6%. Aumentano ancora i ric… - borghi_claudio : Quelli che gridavano ai 'negazionisti del covid' oggi sono diventati i 'negazionisti di Alessia'. Nome, cognome, in… - Waits5 : RT @ProfCampagna: Se hai come amici stranieri Putin, Le Pen, Trump, Orbán, Bolsonaro e Trump, se punti sui voti dei razzisti, degli omofobi… - oiradseven : RT @DavidPuente: Oggi a Napoli si tiene il congresso del partito dei filo Putin. Buona parte della lista dei personaggi presenti è quella d… -

Sky Tg24

Bollettino vaccini17 luglio/ Terze dosi giunte a quota 83,63% Ben presto, però, ha dovuto fare i conti con la realtà. Non è stato possibile scendere in campo. "Alla fine ho cercato di ...In Calabria, ad, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3.382.958 (+6.933). Le persone risultate positive al ... Questi sono i dati giornalieri relativi all'epidemia da- 19 comunicati dai ... Covid, le notizie di oggi. Quarte dosi in crescita, picco di 56mila in un giorno. LIVE Eseguiti 16.900 tamponi. Il 98,1 per cento dei casi attivi è in isolamento a casa, senza sintomi o con sintomi lievi. L’età media dei nuovi positivi è di 48,8 anni. Quattro i decessi ...(Adnkronos) - Sono 2.113 i nuovi contagi da coronavirus oggi 17 luglio in Calabria, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si ...