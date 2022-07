Covid oggi Italia | 67 817 contagi e 79 morti | bollettino 17 luglio

(Di domenica 17 luglio 2022) Sono 67.817 i nuovida Coronavirus in, 172022, secondo i dati e i numeri- regione per regione - deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. ...

Pubblicità

DavidPuente : Oggi a Napoli si tiene il congresso del partito dei filo Putin. Buona parte della lista dei personaggi presenti è q… - borghi_claudio : Quelli che gridavano ai 'negazionisti del covid' oggi sono diventati i 'negazionisti di Alessia'. Nome, cognome, in… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Nelle ultime 24 ore 96.384 casi e 134 morti. Il tasso di positività è al 24,6%. Aumentano ancora i ric… - Massimo_Cozza : RT @SaluteLazio: #COVID: @AlessioDAmato_ OGGI NEL LAZIO SU UN TOTALE DI 31.985 TAMPONI, SI REGISTRANO 6.877 NUOVI CASI POSITIVI (-2.206), S… - arual812 : RT @DavidPuente: Oggi a Napoli si tiene il congresso del partito dei filo Putin. Buona parte della lista dei personaggi presenti è quella d… -

Sky Tg24

, il bollettino didomenica 17 luglio. In Italia nelle ultime 24 ore ci sono 67.817 nuovi casi di coronavirus a fronte di 297.754 tamponi effettuati (mentre il giorno prima l'incremento era ...... centinaia di voli cancellati e 100mila passeggeri coinvolti anche dai ritardi Quella diè una ... Amsterdam e Francoforte hanno tagliato gli organici del 35 - 40% durante ile non li hanno ... Covid, news. Bollettino: 67.817 nuovi casi e 79 morti. Tasso di positività al 22,8%. LIVE (Adnkronos) - Sono 67.817 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 17 luglio 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - ...Sono 67.817 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano stati 89.830. Le ...