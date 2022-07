Covid oggi Emilia | 6 244 contagi e 4 morti | bollettino 17 luglio

(Di domenica 17 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 6.244 i nuovidainRomagna secondo ildi, 17. Si registrano inoltre altri 4. Dall’inizio dell’epidemia, nella regione si sono registrati 1.689.574 casi di positività, 16.900 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 5.821 molecolari e 11.079 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 36,9%. Si registrano 4 decessi: 1 in provincia di Parma (una donna di 91 anni); 1 in provincia di Reggio(una donna di 87 anni); 2 in provincia di Bologna (due donne di 91 e 95 anni). Non si registrano decessi nelle province di Piacenza, Modena, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini e nel Circondario imolese. In totale, ...

Sono 6.244 i nuovi contagi da coronavirus in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi, 17 luglio. Si registrano inoltre altri 4 morti. Dall'inizio dell'epidemia, nella regione si sono ... Sono 2.113 i nuovi contagi da coronavirus oggi 17 luglio in Calabria, secondo i dati dell'ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 3 morti. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 6.933 tamponi effettuati. Sono +1.213 i ... In Emilia-Romagna 6.244 nuovi casi, quasi 7mila guariti. Calano i ricoveri nelle terapie intensive (-3), crescono quelli nei reparti Covid (+40)