Covid | news Bollettino | 89 830 nuovi casi e 111 morti Tasso di positività al 22 | 6%

(Di domenica 17 luglio 2022) I tamponi processati nelle ultime 24 ore sono 398.338. Crescono le terapie intensive (+10) e i ricoveri ordinari (+71). È quanto emerge daldel ministero della Salute. Da inizio pandemia sono 20 milioni i contagi rilevati in Italia. Report Iss: "Efficacia booster 86% controgravi, 50% su contagi". In discesa l'indice di contagio Rt, che resta comunque sopra la soglia epidemica, mentre continua a salire l'incidenza nel periodo fra il 22 giugno e il 5 luglio 2022

Sono 89.830 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 16 luglio 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezio ...