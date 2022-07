Covid, news. Bollettino: 89.830 nuovi casi e 111 morti. Tasso di positività al 22,6% (Di domenica 17 luglio 2022) I tamponi processati nelle ultime 24 ore sono 398.338. Crescono le terapie intensive (+10) e i ricoveri ordinari (+71). È quanto emerge dal Bollettino del ministero della Salute. Da inizio pandemia sono 20 milioni i contagi rilevati in Italia. Report Iss: "Efficacia booster 86% contro casi gravi, 50% su contagi". In discesa l'indice di contagio Rt, che resta comunque sopra la soglia epidemica, mentre continua a salire l'incidenza nel periodo fra il 22 giugno e il 5 luglio 2022 Leggi su tg24.sky (Di domenica 17 luglio 2022) I tamponi processati nelle ultime 24 ore sono 398.338. Crescono le terapie intensive (+10) e i ricoveri ordinari (+71). È quanto emerge daldel ministero della Salute. Da inizio pandemia sono 20 milioni i contagi rilevati in Italia. Report Iss: "Efficacia booster 86% controgravi, 50% su contagi". In discesa l'indice di contagio Rt, che resta comunque sopra la soglia epidemica, mentre continua a salire l'incidenza nel periodo fra il 22 giugno e il 5 luglio 2022

