(Di domenica 17 luglio 2022) I temponi processati nelle ultime 24 ore sono 297.754. Terapie intensive in lieve flessione (-2), mentre crescono i ricoveri (+142). Quarte dosi di vaccino in crescita: picco di 56mila in un giorno. Arriva l'allarme dei medici per l'aumento dei falsi negativi

Sky Tg24

Sale invece il numero dei ricoveri (+142 da ieri) nei reparti ordinariper un totale di 10.576 pazienti ospedalizzati fuori dalle rianimazioni. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ...I temponi processati nelle ultime 24 ore sono 297.754. Terapie intensive in lieve flessione ( - 2), mentre crescono i ricoveri (+142). Quarte dosi di vaccino in crescita: picco di 56mila in un giorno. ... Covid, news. Bollettino: 67.817 nuovi casi e 79 morti. Tasso di positività al 22,8%. LIVE Sono 67.817 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano stati 89.830. Le vittime sono invece 79, in calo rispetto alle 1 ...