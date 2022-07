Covid, news. Bollettino: 67.817 nuovi casi e 79 morti. Tasso di positività al 22,8%. LIVE (Di domenica 17 luglio 2022) I temponi processati nelle ultime 24 ore sono 297.754. Terapie intensive in lieve flessione (-2), mentre crescono i ricoveri (+142). Quarte dosi di vaccino in crescita: picco di 56mila in un giorno. Arriva l'allarme dei medici per l'aumento dei falsi negativi Leggi su tg24.sky (Di domenica 17 luglio 2022) I temponi processati nelle ultime 24 ore sono 297.754. Terapie intensive in lieve flessione (-2), mentre crescono i ricoveri (+142). Quarte dosi di vaccino in crescita: picco di 56mila in un giorno. Arriva l'allarme dei medici per l'aumento dei falsi negativi

