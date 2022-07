Covid Liguria, il bollettino del 17 luglio: sale il tasso di positività - Cronaca - lanazione.it (Di domenica 17 luglio 2022) Covid La sale al 24,08% il tasso di positività in Liguria, oltre 2 punti percentuali in più rispetto al dato nazionale a fronte di 7.300 test eseguiti tra molecolari e antigenici . I nuovi casi ... Leggi su lanazione (Di domenica 17 luglio 2022)Laal 24,08% ildiin, oltre 2 punti percentuali in più rispetto al dato nazionale a fronte di 7.300 test eseguiti tra molecolari e antigenici . I nuovi casi ...

Pubblicità

TgrRaiLiguria : Ai pronto soccorso di Genova gli accessi sono in crescita. Ora, oltre ad infortuni e ricoveri per covid si aggiungo… - StaserasolounTG : RT @BabboleoNews: Sono 1758 i nuovi positivi al #covid oggi in #Liguria fronte di 7200 tamponi. Negli ospedali secondo il bollettino della… - AnsaLiguria : Liguria, sale tasso positività al Covid, stabili le Intensive. Undici in più i ricoverati e ancora due decessi #ANSA - Nat_Casatelli : RT @TgrRaiLiguria: Ai pronto soccorso di Genova gli accessi sono in crescita. Ora, oltre ad infortuni e ricoveri per covid si aggiungono an… - BabboleoNews : Sono 1758 i nuovi positivi al #covid oggi in #Liguria fronte di 7200 tamponi. Negli ospedali secondo il bollettino… -