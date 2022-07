Covid in Campania | 9 785 positivi e cinque morti | il tasso cala al 23 | 61%

Pubblicità

sperang_ : RT @VincenzoDeLuca: ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELLA REGIONE CAMPANIA (16 LUGLIO 2022) Ecco l’aggiornamento?? - zazoomblog : Covid in Campania oggi bollettino del 16 luglio: 9.785 nuovi contagi 5 vittime - #Covid #Campania #bollettino… - FedericaDilibe8 : RT @VincenzoDeLuca: ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELLA REGIONE CAMPANIA (16 LUGLIO 2022) Ecco l’aggiornamento?? - TV2000it : RT @TV2000it: #Covid , il bollettino di oggi #16luglio 89.830 nuovi casi e 111 morti Positività a 22,6%, in calo del 2,1% rispetto a ieri… - TV2000it : #Covid , il bollettino di oggi #16luglio 89.830 nuovi casi e 111 morti Positività a 22,6%, in calo del 2,1% rispe… -

oggi in Italia, il bollettino del 16 luglio: 89.830 positivi e 111 morti Napoli, 16 luglio 2022 - Curva dei contagiin discesa in. Sono 9.785 i nuovi casinella regione, di cui 9.238 positivi all'antigenico e 547 positivi al molecolare. E' quanto emerge dal bollettino della Regione, secondo cui ...Sono 9785 i positivi del giorno alinsui 41.447 test effettuati per un tasso di contagio del 23,60%, in calo rispetto al dato fatto registrare ieri e pari al 27,15%. Cinque le persone decedute nelle ultime 48 ore. Sale ...Iniziate anche in Campania le vaccinazioni per la IV dose anti Covid-19 agli over 60. Già calendarizzati diversi appuntamenti anche sul territorio dell’ASL Napoli 3 Sud. In particolare, questi gli app ...New Music Pianofestival: Aversa, tre appuntamenti dedicati ai linguaggi pianistici contemporanei e uno al Museo archeologico di Teano AVERSA (CE) L'articolo ...