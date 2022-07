Covid, il bollettino di oggi 16 luglio: 89.830 nuovi casi e 111 morti, toccati 20 milioni di contagi (Di domenica 17 luglio 2022) Covid, il bollettino di oggi sabato 16 luglio. Sono 89.830 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute. Ieri i contagiati erano stati... Leggi su ilmattino (Di domenica 17 luglio 2022), ildisabato 16. Sono 89.830 idaregistrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute. Ieri iati erano stati...

