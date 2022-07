Covid | 67 817 nuovi casi in 24 ore e 79 morti Stabile il tasso di positività | ma aumentano i ricoverati nei reparti ordinari | sono 10 576

(Di domenica 17 luglio 2022)67.817 idi-19 registrati nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino diffuso dal ministero della Salute. Le vittimeinvece 79, in calo rispetto alle 111 di ieri. Sostanzialmente, ildi: ieri era al 22,5% con 398.338 tamponi effettuati, oggi è al 22,8% con l’esecuzione, in tutto, tra antigenici e molecolari, di 297.754 tamponi. Calano, di poco, iin terapia intensiva403, due in meno di ieri, nonostante i 38 ingressi giornalieri, mentre crescono inei10.576, 142 in più rispetto a ieri. Continuano a salire gli attualmente positivi:...

