Così Conte prova a dettare le condizioni per non andare alle elezioni anticipate (Di domenica 17 luglio 2022) Uno stimato imprenditore del secolo scorso aveva elaborato una particolare versione della vecchia massima latina sbagliare è umano, ripetere l’errore è diabolico. Quell’uomo aveva scarse conoscenze scolastiche ma esperienza sul campo da vendere. Così disse che si può giustificare chi cade in errore la prima volta, non le altre perché il suo atteggiamento era la prova che sbagliava sapendo di sbagliare. Allora le motivazioni di tale condotta potevano essere solo due: o che non era all’altezza di quanto voleva realizzare e quindi sarebbero stati tempo e soldi persi quelli spesi per cercare di aiutarlo. L’altra ipotesi era che fosse in malafede, quindi agisse per altri fini, con la precisa convinzione che sarebbe intervenuto comunque qualcuno a sistemare il malfatto. Qualunque delle due ipotesi avesse trovato soddisfazione, la condotta del personaggio ... Leggi su ildenaro (Di domenica 17 luglio 2022) Uno stimato imprenditore del secolo scorso aveva elaborato una particolare versione della vecchia massima latina sbagliare è umano, ripetere l’errore è diabolico. Quell’uomo aveva scarse conoscenze scolastiche ma esperienza sul campo da vendere.disse che si può giustificare chi cade in errore la prima volta, non le altre perché il suo atteggiamento era lache sbagliava sapendo di sbagliare. Allora le motivazioni di tale condotta potevano essere solo due: o che non era all’altezza di quanto voleva realizzare e quindi sarebbero stati tempo e soldi persi quelli spesi per cercare di aiutarlo. L’altra ipotesi era che fosse in malafede, quindi agisse per altri fini, con la precisa convinzione che sarebbe intervenuto comunque qualcuno a sistemare il malfatto. Qualunque delle due ipotesi avesse trovato soddisfazione, la condotta del personaggio ...

Pubblicità

AndreaVenanzoni : “Un giochetto da bambini”, così Sabino Cassese definisce il tentativo di Conte di scaricare la responsabilità della crisi su altri - gparagone : Stanno tutti tentando di fare sparire le tracce dello SCHIFO che hanno votato nei mesi scorsi. Pensano così di to… - AlexBazzaro : L’assist demenziale glielo hanno fornito Conte e i 5Stelle ma potreste far pace con l’idea che non aspettasse altro… - 007Vincentxx : @nicolas69419609 @053_Vince Se così fosse sfanculiamo anche #Conte attendo tranquillamente, anche se non credo si d… - chissenefruga : RT @oozirba: @elevisconti Si Elena sarebbe così in un paese normale ma qui si vive alla giornata incapaci di vedere al di la del proprio na… -