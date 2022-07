“Cosa Nuova”: speciale Sky TG24 in memoria del trentesimo anniversario della strage di Via D’Amelio (Di domenica 17 luglio 2022) Nel trentesimo anniversario di uno dei più famosi e cruenti attentati a stampo mafioso terroristico, la strage di Via D’Amelio, Sky ha deciso di dedicare sul canale All News un approfondimento sull’accaduto: Cosa Nuova. Lo speciale di Sky TG24 andrà in onda lunedì 18 luglio alle ore 21.00. Si parlerà del processo di trasformazione che negli anni ha portato la mafia e i suoi uomini a significativi cambiamenti insieme a importanti ospiti. Tra coloro che saranno intervistati e dunque interverranno nel corso dell’edizione speciale di Sky TG24 c’è anche Nino Di Matteo, magistrato e consigliere del CSM. Durante la registrazione avvenuta il 15 luglio scorso a Milano, Di Matteo manifesta il suo pensiero su ... Leggi su velvetmag (Di domenica 17 luglio 2022) Neldi uno dei più famosi e cruenti attentati a stampo mafioso terroristico, ladi Via, Sky ha deciso di dedicare sul canale All News un approfondimento sull’accaduto:. Lodi Skyandrà in onda lunedì 18 luglio alle ore 21.00. Si parlerà del processo di trasformazione che negli anni ha portato la mafia e i suoi uomini a significativi cambiamenti insieme a importanti ospiti. Tra coloro che saranno intervistati e dunque interverranno nel corso dell’edizionedi Skyc’è anche Nino Di Matteo, magistrato e consigliere del CSM. Durante la registrazione avvenuta il 15 luglio scorso a Milano, Di Matteo manifesta il suo pensiero su ...

