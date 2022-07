“Cosa Nuova”, lo speciale di Sky TG24 racconta come sono cambiati la mafia e i suoi uomini (Di domenica 17 luglio 2022) “La vera forza di Cosa Nostra è saper mutare la pelle come un serpente”. Così Nino Di Matteo, magistrato e consigliere del Csm, si è espresso ai microfoni di Sky TG24 durante la registrazione dello speciale “Cosa Nuova”, che andrà in onda lunedì 18 luglio alle 21 sul canale all news nel trentesimo anniversario della strage di Via D’Amelio. Leggi su tg24.sky (Di domenica 17 luglio 2022) “La vera forza diNostra è saper mutare la pelleun serpente”. Così Nino Di Matteo, magistrato e consigliere del Csm, si è espresso ai microfoni di Skydurante la registrazione dello”, che andrà in onda lunedì 18 luglio alle 21 sul canale all news nel trentesimo anniversario della strage di Via D’Amelio.

