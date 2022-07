Corsera | «Sara Gama è uno dei problemi dell’Italia femminile che rischia di uscire dagli Europei»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 17 luglio 2022) All’Italiadi calcio resta una sola partita per sperare di qualificarsi per i quarti di finale. Contro il Belgio. E domani seradi restare fuoripilastro difensivo che però ai questiha commesso errori importanti. Sia nella larghissima sconfitta contro la Francia sia nel pareggio contro l’Islanda. Partita in cui è stata sostituita. Scrive il Corriere della sera: Lo sguardo non mente, nascosto dai ricci ribelli eppure corrucciato. Quandoè stata chiamata in panchina, Italia sotto contro l’Islanda, era stupita. Lei, capitana col tre dietro la schiena, sostituita perché in difficoltà. Nella notte da incubo di Rotherham ha pasticciato in almeno due dei cinque gol subiti dalle azzurre contro la Francia. Non è andata meglio ...