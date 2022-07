Coronavirus in Italia, il bollettino del 16 luglio: 89.830 nuovi casi, i morti sono 111 (Di domenica 17 luglio 2022) Nelle ultime 24 ore sono stati 89.830 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 96.384. Aumentano i tamponi effettuati: 398.338, contro i 391.008 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 22,5% (ieri era 24,6%). sono 111 i morti (compreso qualche riconteggio), 10 i posti letto occupati in più in terapia intensiva rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 16 luglio (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). I nuovi casi sono sparsi in tutte le regioni: in testa la Lombardia con 11.928, poi la Campania con 9.785. Sul fronte dei ricoveri ... Leggi su tg24.sky (Di domenica 17 luglio 2022) Nelle ultime 24 orestati 89.830 idiregistrati in, mentre ieri erano stati 96.384. Aumentano i tamponi effettuati: 398.338, contro i 391.008 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 22,5% (ieri era 24,6%).111 i(compreso qualche riconteggio), 10 i posti letto occupati in più in terapia intensiva rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 16(AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). Isparsi in tutte le regioni: in testa la Lombardia con 11.928, poi la Campania con 9.785. Sul fronte dei ricoveri ...

