Condannato per pedofilia colpisce alla testa il padre della bambina vittima di molestie (Di domenica 17 luglio 2022) A Siniscola, in provincia di Nuoro in Sardegna, un uomo di 65 anni, Condannato per pedofilia ad otto anni di reclusione, ha colpito con una roncola (un attrezzo agricolo formato da una lama metallica curvata a forma di uncino) il “genero” di 49 anni. Il più giovane è finito in ospedale con una profonda ferita alla testa. Uomo Condannato per pedofilia colpisce con un’ascia il padre della bimba abusata Secondo quanto riportato da FanPage, il 65enne era stato accusato di aver abusato sessualmente della figlia dell’uomo di 49 anni, quando nel 2018 era solo una bambina. L’uomo era diventato il nuovo compagno della nonna della piccola e vivevano tutti nello stesso palazzo. ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 17 luglio 2022) A Siniscola, in provincia di Nuoro in Sardegna, un uomo di 65 anni,perad otto anni di reclusione, ha colpito con una roncola (un attrezzo agricolo formato da una lama metallica curvata a forma di uncino) il “genero” di 49 anni. Il più giovane è finito in ospedale con una profonda ferita. Uomopercon un’ascia ilbimba abusata Secondo quanto riportato da FanPage, il 65enne era stato accusato di aver abusato sessualmentefiglia dell’uomo di 49 anni, quando nel 2018 era solo una. L’uomo era diventato il nuovo compagnononnapiccola e vivevano tutti nello stesso palazzo. ...

