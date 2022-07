Come sarà il traffico sulle autostrade italiane quest'estate (Di domenica 17 luglio 2022) Il traffico sulle autostrade nell'estate 2022 potrebbe essere davvero difficile da affrontare, raggiungendo livelli di densità che non si riscontravano da prima della pandemia. questo perché la maggior parte degli italiani ha deciso di trascorrere le sua vacanze all'interno dei confini nazionali, sia a causa della crisi e dei rincari, sia per i grandi problemi che sta avendo il traffico aereo a livello europeo nelle ultime settimane. Così si riscopre il turismo di prossimità o comunque le vacanze in Italia e si tende a scegliere l'auto per spostarsi, sia per praticità sia per una certa paura di salire sul treno a causa della risalita dei contagi. Insomma il traffico sulle autostrade nell'estate 2022 si prevede ... Leggi su gqitalia (Di domenica 17 luglio 2022) Ilnell'2022 potrebbe essere davvero difficile da affrontare, raggiungendo livelli di densità che non si riscontravano da prima della pandemia.o perché la maggior parte degli italiani ha deciso di trascorrere le sua vacanze all'interno dei confini nazionali, sia a causa della crisi e dei rincari, sia per i grandi problemi che sta avendo ilaereo a livello europeo nelle ultime settimane. Così si riscopre il turismo di prossimità o comunque le vacanze in Italia e si tende a scegliere l'auto per spostarsi, sia per praticità sia per una certa paura di salire sul treno a causa della risalita dei contagi. Insomma ilnell'2022 si prevede ...

