"Come lo faccio a 80 anni". Iva Zanicchi, la rivelazione a luci rosse (Di domenica 17 luglio 2022) Iva Zanicchi, ma chi la ferma più? Ho letto che da settembre sarà nel cast di Ballando con le stelle. «Dice che sono pazza, eh? Mi sa che un po' ha ragione...».L'hanno dovuta convincere o ha accettato seduta stante? «In realtà è da un po' che Milly Carlucci mi invitava, ma finora avevo sempre rifiutato. Quest' anno però mi ha preso in un momento d'euforia e così ho detto: "Ma sì, basta: io vengo!". Le ho solo chiesto di darmi un ballerino belloccio e soprattutto molto forte perché se mi deve trascinare avanti e indietro... è tosta!». Io non capisco perché la Rai non l'abbia chiamata anche per The voice senior: sarebbe stata perfetta in giuria. «Guardi che l'hanno fatto! Purtroppo non ho potuto accettare perché avevo già preso un altro impegno. Altrimenti ci sarei andata di corsa». Quando la rivedremo invece sulle reti Mediaset? «Fino a dicembre sono occupata su Rai ...

