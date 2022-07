Come funziona il bonus benzina da 200 euro per i lavoratori dipendenti (Di domenica 17 luglio 2022) Un paio di giorni fa vi parlammo per la prima volta del bonus benzina da 200 euro in questo articolo, che era stato appena ufficializzato. Adesso ci addentreremo di più nei dettagli dell’incentivo, a partire dalla platea dei beneficiari, che pare essere stata individuata da chi di dovere solo nei lavoratori dipendenti, allo scopo di fornirgli un indennizzo circa i maggiori costi affrontati per via dell’amento dei prezzi dei carburanti. I buoni varranno per l’erogazione di benzina, diesel, GPL e metano, Come pure per la ricarica dei veicoli elettrici. Come riportato da ‘ilsole24ore.com‘, il bonus benzina da 200 euro non verranno tassati in capo ai lavoratori, ma saranno del tutto ... Leggi su optimagazine (Di domenica 17 luglio 2022) Un paio di giorni fa vi parlammo per la prima volta delda 200in questo articolo, che era stato appena ufficializzato. Adesso ci addentreremo di più nei dettagli dell’incentivo, a partire dalla platea dei beneficiari, che pare essere stata individuata da chi di dovere solo nei, allo scopo di fornirgli un indennizzo circa i maggiori costi affrontati per via dell’amento dei prezzi dei carburanti. I buoni varranno per l’erogazione di, diesel, GPL e metano,pure per la ricarica dei veicoli elettrici.riportato da ‘ilsole24ore.com‘, ilda 200non verranno tassati in capo ai, ma saranno del tutto ...

