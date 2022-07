Colonia-Milan 1-2: Pioli riparte dalla doppietta di Giroud | Serie A (Di domenica 17 luglio 2022) 2022-07-16 23:40:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: I campioni d’Italia tornano in campo e ripartono da dove era terminata la stagione dello scudetto. Da Olivier Giroud, l’uomo del tricolore. Il francese è il grande protagonista della sfida contro il Colonia: al 16? e al 35? segna i due gol che regalano ai rossoneri la vittoria contro i tedeschi al RheinEnergieStadion. Buone indicazioni per Stefano Pioli e ottima prestazione del Milan nella prima ora di gioco. Poi diversi cambi e ritmi che si abbassano con il passare dei minuti. All’ 86? il gol della bandiera di Dietz. FORMAZIONI UFFICIALI Colonia (4-2-3-1): Schwäbe; Schmitz, Hübers, Chabot, Pedersen; Ljubi?i?, Skhiri; Adamyan, Uth, Kainz; Modeste. Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Florenzi, Kalulu, Gabbia, Ballo-Tourè; Bakayoko, ... Leggi su justcalcio (Di domenica 17 luglio 2022) 2022-07-16 23:40:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: I campioni d’Italia tornano in campo e ripartono da dove era terminata la stagione dello scudetto. Da Olivier, l’uomo del tricolore. Il francese è il grande protagonista della sfida contro il: al 16? e al 35? segna i due gol che regalano ai rossoneri la vittoria contro i tedeschi al RheinEnergieStadion. Buone indicazioni per Stefanoe ottima prestazione delnella prima ora di gioco. Poi diversi cambi e ritmi che si abbassano con il passare dei minuti. All’ 86? il gol della bandiera di Dietz. FORMAZIONI UFFICIALI(4-2-3-1): Schwäbe; Schmitz, Hübers, Chabot, Pedersen; Ljubi?i?, Skhiri; Adamyan, Uth, Kainz; Modeste.(4-2-3-1): Tatarusanu; Florenzi, Kalulu, Gabbia, Ballo-Tourè; Bakayoko, ...

