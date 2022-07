Chiara Nasti incinta si mostra in bikini e scoppia la nuova polemica | la replica stizzita – FOTO

(Di domenica 17 luglio 2022) E’ bastata unadiinin una calda domenica d’estate per far esplodere l’ennesimasocial. Il motivo, per alcuni utenti, sarebbero i chili di troppo che l’influencer avrebbe messo su alla sua 22esima settimana di gravidanza. Ricordiamo infatti che ladel suo primo figlio, frutto dell’amore con... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

è tornata a far parlare della sua gravidanza . L'influencer , giunta alla 22esima settimana, torna sui social a fare nuove dichiarazioni, o meglio a scatenare nuove polemiche ....L'influencer è tornata a parlare della sua ... Chiara Nasti si vendica di Selvaggia Lucarelli: "Cori rivoltanti ma..." Chiara Nasti ha pubblicato su Instagram una foto in bikini, che mostra come è cresciuto il pancione. L’influencer, infatti, aspetta un figlio dal compagno Mattia Zaccagni. Le critiche non si sono fatt ...E' guerra a distanza e dopo tanti mesi tra Selvaggia Lucarelli e Chiara Nasti. L'influencer si vendica dopo l'attacco ricevuto alcuni mesi fa. Vuoi o non vuoi, Selvaggia Lucarelli la nota giornalista ...