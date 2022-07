Chi sostituirà Marcell Jacobs nella 4×100 ai Mondiali? L’Italia perde la sua stella dopo l’oro olimpico | la possibile staffetta

Leggi su oasport

(Di domenica 17 luglio 2022)ha accusato un contrattura al grande adduttore della coscia destra e non ha potuto correre le semifinali dei 100 metri ai2022 di atletica leggera. Il Campioneha dovuto alzare bandiera bianca a causa dell’ennesimo infortunio di una stagione molto tribolata:essersi laureato Campione del Mondo sui 60 metri indoor, infatti, il velocista lombardo ha dovuto fare i conti con una gastroenterite, un problema al bicipite sinistro che lo ha tenuto fuori per un mese e un fastidio al gluteo sinistro. L’azzurro ha disputato soltanto due gare in questa annata agonistica all’aperto (9.99 ventoso e 10.04 regolare al Meeting di Savona, 10.12 per il trionfo ai Campionati Italiani) prima dei, dove in batteria ha corso in 10.04....