Chelsea pronto all’assalto per il difensore francese | trattativa avanzata!

Dopo l'acquisto di Koulibaly dal Napoli, il Chelsea è vicino al prossimo colpo nel reparto difensivo, per sopperire alle partenze di Rudiger e Christensen. Come riporta il Mundo Deportivo, il club inglese e il Paris Saint Germain sono in trattativa per Kimpembe. Si ragiona su un trasferimento a titolo definitivo sulla base di 50 milioni di euro. La trattativa ha subito una forte accelerata dopo che il Manchester City, e Guardiola, si sono opposti per la cessione di Akè, nonostante il difensore inglese abbia giocato poco quest'anno. Nel caso l'operazione andasse a buon fine, il club parigino per sostituire Kimpembe ha in mente due nomi: Inacio dello Sporting Lisbona e Milan Skriniar dell'Inter, con cui c'è una trattativa avviata da settimane.

