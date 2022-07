Che succede? L’assemblea degli eletti M5s sospesa ieri sera, oggi è stata rinviata tre volte. Si riprova domani pomeriggio (Di domenica 17 luglio 2022) Gli osservatori lo avevano già notato: il ciclo di riunioni del Movimento 5 stelle sembra (ed è) lunghissimo. In pratica da mercoledì mattina (vigilia dello strappo al Senato che ha portato Draghi alle dimissioni) ogni giorno ci sono state riunioni e assemblee del parlamentari che invariabilmente sono state aggiornate a più riprese, dal mattino al pomeriggio, alla sera, al giorno successivo, senza una decisione definitiva. Perfino l’incontro di ieri, che sembrava il redde rationem tra strappisti e governisti, la conta finale tra chi voleva l’opposizione e chi chiedeva di restare al governo, dopo diverse riunioni era stata rinviata a oggi, e poi al pomeriggio, e poi alla serata. L’ultima notizia parla di un aggiornamento a domani ... Leggi su open.online (Di domenica 17 luglio 2022) Gli osservatori lo avevano già notato: il ciclo di riunioni del Movimento 5 stelle sembra (ed è) lunghissimo. In pratica da mercoledì mattina (vigilia dello strappo al Senato che ha portato Draghi alle dimissioni) ogni giorno ci sono state riunioni e assemblee del parlamentari che invariabilmente sono state aggiornate a più riprese, dal mattino al, alla, al giorno successivo, senza una decisione definitiva. Perfino l’incontro di, che sembrava il redde rationem tra strappisti e governisti, la conta finale tra chi voleva l’opposizione e chi chiedeva di restare al governo, dopo diverse riunioni era, e poi al, e poi allata. L’ultima notizia parla di un aggiornamento a...

