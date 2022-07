Che somari gli italiani! Molti diplomati non meritano la sufficienza. C’è chi crede che Mussolini fosse comunista (Di domenica 17 luglio 2022) Mentre i genitori menano gli insegnanti perché ingiusti, i figli non sanno l’italiano e non conoscono la storia né la società in cui vivono. La denuncia è dell’Invalsi che osserva il grado di apprendimento nelle scuole. Se ne deduce che il sistema scolastico italiano è ammalato, soprattutto al Sud. Quest’anno alla maturità sono apparse bestialità incredibili. In Molti non sanno chi è Mattarella. Altri credono D’Annunzio un famoso estetista. La Senatrice a vita Segre fu deportata perché negra. È urgente correre ai ripari prima che il paese crolli sotto il peso dell’ignoranza. Il premier deve avergli fatto un grave sgarbo personale per giustificare l’accanimento quotidiano di Travaglio Pur continuando Draghi a salire nel gradimento degli italiani, ogni giorno da più di un anno il titolo di prima pagina del Fatto quotidiano è dedicato a un ipotetico fallimento del ... Leggi su ildenaro (Di domenica 17 luglio 2022) Mentre i genitori menano gli insegnanti perché ingiusti, i figli non sanno l’italiano e non conoscono la storia né la società in cui vivono. La denuncia è dell’Invalsi che osserva il grado di apprendimento nelle scuole. Se ne deduce che il sistema scolastico italiano è ammalato, soprattutto al Sud. Quest’anno alla maturità sono apparse bestialità incredibili. Innon sanno chi è Mattarella. Altri credono D’Annunzio un famoso estetista. La Senatrice a vita Segre fu deportata perché negra. È urgente correre ai ripari prima che il paese crolli sotto il peso dell’ignoranza. Il premier deve avergli fatto un grave sgarbo personale per giustificare l’accanimento quotidiano di Travaglio Pur continuando Draghi a salire nel gradimento degli italiani, ogni giorno da più di un anno il titolo di prima pagina del Fatto quotidiano è dedicato a un ipotetico fallimento del ...

LordWillow4 : RT @strange_days_82: Altri 7 anni di Mattarella io non ci riesco a reggerli, rivotarlo è stata la più grande sciagura per l'Italia. Complim… - nieddupasqui : RT @strange_days_82: Altri 7 anni di Mattarella io non ci riesco a reggerli, rivotarlo è stata la più grande sciagura per l'Italia. Complim… - Cristin40908667 : RT @crlggg: Ridevamo dell’imperatore Caligola che aveva fatto eleggere console il suo cavallo. Noi lo abbiamo abbondantemente superato, rie… - BarbagianStein : @fattoquotidiano C’è da tirare una carretta. Ovvio che i somari servono. Nessuno chiede loro di guidare ovviamente. - MyraCrystall : RT @strange_days_82: Altri 7 anni di Mattarella io non ci riesco a reggerli, rivotarlo è stata la più grande sciagura per l'Italia. Complim… -