Che grande Italia! Trionfa in Nations League: 3 - 0 al Brasile (Di domenica 17 luglio 2022) Italia - Brasile (25 - 23, 25 - 23, 25 - 23) Per la prima volta nella storia l'Italia si prende la Nations League (prima si chiamava Grand Prix), incassa il milione di euro in palio per il primo ... Leggi su gazzetta (Di domenica 17 luglio 2022) Italia -(25 - 23, 25 - 23, 25 - 23) Per la prima volta nella storia l'Italia si prende la(prima si chiamava Grand Prix), incassa il milione di euro in palio per il primo ...

