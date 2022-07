Challenger Verona 2022 | strepitoso Maestrelli | vince il torneo partendo dalle qualificazioni

Leggi su sportface

(Di domenica 17 luglio 2022) La prima volta non si scorda mai e Francescoricorderà bene questa calda settimana di luglio in cui ha vinto ildi. Impresa del giovane tennista azzurro, che addiritturaè riuscito a conquistare il titolo. Dopo aver sconfitto avversari del calibro di Simon, Bonadio, Cobolli e Ofner, in finale ha battuto Pedro Cachin, prima testa di serie, fresco di Top 100 e reduce da ben nove vittorie consecutive. Ad avere la meglio è stato però il classe 2002, che in rimonta si è imposto per 3-6 6-3 6-0 dopo 2h05?. A partire da lunedì sarà numero 237 del mondo (ben 100 posizioni guadagnate in un colpo solo) e con ogni probabilità potrà giocare ledegli US Open. SportFace.