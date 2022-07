Challenger Verona 2022 | Francesco Maestrelli vince il torneo partendo dalle qualificazioni

Leggi su oasport

(Di domenica 17 luglio 2022) Notevole risultato dialdi. Il nativo di Pisa, attuale numero 337 del mondo, non soloil, ma lo fa: un’impresa, questa, che gli consente di scalare 100 posizioni esatte. Entrato da alternate con la settima testa di serie nel tabellone cadetto,è stato in grado di eliminare prima Daniele Capecchi per 6-4 6-2 e poi il russo (attualmente senza bandiera) Alexey Vatutin in rimonta, per 2-6 6-1 6-4. ATP Newport, Maxime Cressy sconfigge Bublik eil primo titolo in carriera Una volta capitato nel main draw, si è trovato subito di fronte Gilles Simon: il francese, ormai a fine carriera, si ...