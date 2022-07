(Di domenica 17 luglio 2022) Roma, 17 lug (Adnkronos) - “Il Paese in questo momento non ha bisogno di andare a votare, ma di avere risposte. Unica cosa certa, in ogni caso, è che noi non staremo in campagna elettorale con gli M5S". Lo ha detto il presidente di Italia viva Ettorea Skytg24. "E' da mesi che diciamo che ildicon gli M5s è une sono incominciate ad esplodere tutte le mine, perché oltretutto di Conte non ci si può nemmeno fidare", ha aggiunto.

Pubblicità

Il Sannio Quotidiano

...nessuno dica di ritenere particolarmente efficace questo sistema (perfino lo stesso Ettore, ... 1) Movimento 5 Stelle da solo controe centrodestra; 2) "Campo largo" contro ...Il saluto del premier spagnolo Pedro Sanchez e ancora Ettore, Roberto Gualtieri, Stefania ... in qualità di maggiore partito delitaliano, avete una grande responsabilità, quella ... Centrosinistra: Rosato (Iv), 'campo largo di Letta è un campo minato' Roma, 17 lug (Adnkronos) – “Il Paese in questo momento non ha bisogno di andare a votare, ma di avere risposte. Unica cosa certa, in ogni caso, è che noi non staremo in campagna elettorale con gli M5S ...(Adnkronos) - È il tempo del noi , è lo slogan scelto dal Psi per celebrare il Congresso nazionale che rinnoverà i vertici del partito e che vede come candidato, con la mozione Una grande ...