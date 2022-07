Castelli: "Conte vuole solo il voto anticipato, per l'Italia danno da miliardi di euro" (Di domenica 17 luglio 2022) Laura Castelli, da viceministro dell'Economia, ha quantificato il danno economico di una crisi di governo o meglio di un ritorno anticipato alle urne? Gli obiettivi, fino a dicembre 2022, del PNRR valgono circa 22 miliardi di euro. Il Decreto che stavamo scrivendo per luglio altri 10 miliardi. Non azzerare gli oneri di sistema delle bollette e l’Iva sulle bollette del gas costa 3 miliardi al trimestre. Non ridurre le accise sulla benzina pesa sulle famiglie circa 1 mld al mese. Ma l’elenco è lunghissimo. Il riflesso sull’economia reale è incalcolabile. Il gruppo parlamentare di cui lei fa parte, "Insieme per il futuro" di Luigi di Maio, ha diffuso una nota in cui sono elencati in 19 punti. Sono i rischi verso i quali va incontro il paese per colpa, secondo voi, di ... Leggi su ilfoglio (Di domenica 17 luglio 2022) Laura, da viceministro dell'Economia, ha quantificato ileconomico di una crisi di governo o meglio di un ritornoalle urne? Gli obiettivi, fino a dicembre 2022, del PNRR valgono circa 22di. Il Decreto che stavamo scrivendo per luglio altri 10. Non azzerare gli oneri di sistema delle bollette e l’Iva sulle bollette del gas costa 3al trimestre. Non ridurre le accise sulla benzina pesa sulle famiglie circa 1 mld al mese. Ma l’elenco è lunghissimo. Il riflesso sull’economia reale è incalcolabile. Il gruppo parlamentare di cui lei fa parte, "Insieme per il futuro" di Luigi di Maio, ha diffuso una nota in cui sono elencati in 19 punti. Sono i rischi verso i quali va incontro il paese per colpa, secondo voi, di ...

Pubblicità

Rossana44792035 : RT @simocanettieri: Castelli: 'Per l'Italia danno incalcolabile da miliardi di euro: molti grillini voteranno la fiducia al governo di unit… - amedesgro : @RobertoLocate14 Menomale che c'eano Conte e Castelli, pensa se eri solo con la Taverna....te sfonnava! - simocanettieri : Castelli: 'Per l'Italia danno incalcolabile da miliardi di euro: molti grillini voteranno la fiducia al governo di… - stella_branca : RT @RobertoLocate14: Ieri, sono rimasto chiuso in un ascensore per 1/2 ora. Caldo a parte, ero con tre belle persone dotate di ironia. E s… - erny65491857 : RT @RobertoLocate14: Ieri, sono rimasto chiuso in un ascensore per 1/2 ora. Caldo a parte, ero con tre belle persone dotate di ironia. E s… -