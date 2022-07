Caso Khashoggi, Biden smentisce la versione del ministro degli esteri saudita sull’incontro con bin Salman (Di domenica 17 luglio 2022) Dopo un complicato tour de force in Medio Oriente, il presidente americano Joe Biden è tornato a Washington dove ha risposto alle domande dei giornalisti sui risultati portati a casa. Ma non solo. La questione che ha tenuto banco in questi giorni e che ha caratterizzato la visita di Biden, è stato l’incontro con il principe ereditario saudita, Mohammed bin Salman. L’immagine dei due che si salutano con il pugno, il modo ormai convenzionale in cui ci si saluta a causa del covid, è apparsa sui giornali e le televisioni di mezzo mondo. Ma cosa c’è dietro quella scena, e quelle immagini che ritraggono i due seduti allo stesso tavolo durante il meeting del Consiglio di Cooperazione del Golfo a Gedda? Le versioni sono contrastanti. Secondo il ministro degli esteri ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 17 luglio 2022) Dopo un complicato tour de force in Medio Oriente, il presidente americano Joeè tornato a Washington dove ha risposto alle domande dei giornalisti sui risultati portati a casa. Ma non solo. La questione che ha tenuto banco in questi giorni e che ha caratterizzato la visita di, è stato l’incontro con il principe ereditario, Mohammed bin. L’immagine dei due che si salutano con il pugno, il modo ormai convenzionale in cui ci si saluta a causa del covid, è apparsa sui giornali e le televisioni di mezzo mondo. Ma cosa c’è dietro quella scena, e quelle immagini che ritraggono i due seduti allo stesso tavolo durante il meeting del Consiglio di Cooperazione del Golfo a Gedda? Le versioni sono contrastanti. Secondo il...

