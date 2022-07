Carlo Verdone, il terribile male: medicine da prendere a vita (Di domenica 17 luglio 2022) Carlo Verdone è sicuramente uno dei pilastri della nostra cinematografia comica e non solo. Non ha mai tenuto nascosto, però, di essere affetto da ipocondria che lo ha portato a diventare esperto in materia medica. Questa volta, però, la diagnosi arriva da un specialista vero ed è lapidaria: la cura per il male e da fare a vita! Dal pubblico e dall’ambiente artistico é considerato un mostro sacro della cinematografia nazionale. Carlo, recentemente ha portato in tv una serie televisiva sulla sua vita nella quale è emerso il suo lato più ansioso e attento alle malattie. Ma ora l’attore ha raccontato della dura diagnosi che ha dovuto accettare. E’ stata una doccia fredda. Carlo Verdone (fonte web)La sua vita privata, ... Leggi su topicnews (Di domenica 17 luglio 2022)è sicuramente uno dei pilastri della nostra cinematografia comica e non solo. Non ha mai tenuto nascosto, però, di essere affetto da ipocondria che lo ha portato a diventare esperto in materia medica. Questa volta, però, la diagnosi arriva da un specialista vero ed è lapidaria: la cura per ile da fare a! Dal pubblico e dall’ambiente artistico é considerato un mostro sacro della cinematografia nazionale., recentemente ha portato in tv una serie televisiva sulla suanella quale è emerso il suo lato più ansioso e attento alle malattie. Ma ora l’attore ha raccontato della dura diagnosi che ha dovuto accettare. E’ stata una doccia fredda.(fonte web)La suaprivata, ...

