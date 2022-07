Carceri | Castaldo Asppe | “Ancora forti tensioni a Poggioreale”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 17 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “, nel carcere napoletano di, determinate dal pochissimo personale sanitario che espleta in maniera stoica le proprie mansioni: l’enorme mole di lavoro per l’ormai storico problema del sovraffollamento, viene portato a termine con grosse difficoltà e critici ritardi che creano elevato disagio a chi in carcere è preposto a mantenere l’ordine e la sicurezza per l’incolumità di tutti”. Lo denuncia, in una nota, Luigi, segretario regionale Campaniaconfederata Consipe (confederazione sindacati Polizia Penitenziaria). “All’ordine del giorno – prosegue il sindacalista – si verificano proteste e rimostranze di vario genere. Solo con deontologia ed alto senso del dovere si riesce a calmare gli animi. Il ...