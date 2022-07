Canoa polo, World Games 2022: Italia quarta sia nel torneo maschile che in quello femminile (Di domenica 17 luglio 2022) Si chiude al quarto posto sia con gli uomini che con le donne il cammino dell’Italia nei tornei di Canoa polo ai World Games 2022, che si stanno tenendo a Birmingham (Alabama, USA): le Nazionali azzurre, dopo aver perso in semifinale in entrambi i casi contro la Germania, cedono anche nella finale per il bronzo. La formazione maschile, dopo essere stata sconfitta per 1-2 dai tedeschi nel penultimo atto, cede di misura anche nella sfida per il terzo posto giocata contro la Spagna, persa per 3-4: dopo aver inseguito per tutto il match, l’Italia trova il 3-3 a 4? dal termine, ma all’ultimo secondo gli iberici trovano il gol della vittoria. La selezione femminile, dopo la battuta d’arresto patita in semifinale contro le teutoniche per 1-4, ... Leggi su oasport (Di domenica 17 luglio 2022) Si chiude al quarto posto sia con gli uomini che con le donne il cammino dell’nei tornei diai, che si stanno tenendo a Birmingham (Alabama, USA): le Nazionali azzurre, dopo aver perso in semifinale in entrambi i casi contro la Germania, cedono anche nella finale per il bronzo. La formazione, dopo essere stata sconfitta per 1-2 dai tedeschi nel penultimo atto, cede di misura anche nella sfida per il terzo posto giocata contro la Spagna, persa per 3-4: dopo aver inseguito per tutto il match, l’trova il 3-3 a 4? dal termine, ma all’ultimo secondo gli iberici trovano il gol della vittoria. La selezione, dopo la battuta d’arresto patita in semifinale contro le teutoniche per 1-4, ...

