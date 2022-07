Canoa polo femminile, World Games 2022: Italia-Germania 1-4. Azzurre per il bronzo contro la Nuova Zelanda (Di domenica 17 luglio 2022) Si interrompe sul più bello il cammino dell’Italia nel torneo di Canoa polo femminile ai World Games 2022, che si stanno tenendo a Birmingham (Alabama, USA): la Nazionale azzurra, dopo aver liquidato ieri nei quarti gli USA per 12-1, oggi si ferma in semifinale contro la Germania, cedendo per 1-4. Le tedesche, subito avanti, raddoppiano a metà della prima frazione, poi trovano lo 0-3 al quale replica subito Flavia Landolina su assist di Roberta Elsa Catania, per l’1-3 di metà gara. Nella seconda parte le teutoniche amministrano e trovano anche l’1-4 in chiusura che sancisce la loro vittoria. Dall’altro lato del tabellone la Francia batte per 3-1 la Nuova Zelanda: la finale per il ... Leggi su oasport (Di domenica 17 luglio 2022) Si interrompe sul più bello il cammino dell’nel torneo diai, che si stanno tenendo a Birmingham (Alabama, USA): la Nazionale azzurra, dopo aver liquidato ieri nei quarti gli USA per 12-1, oggi si ferma in semifinalela, cedendo per 1-4. Le tedesche, subito avanti, raddoppiano a metà della prima frazione, poi trovano lo 0-3 al quale replica subito Flavia Landolina su assist di Roberta Elsa Catania, per l’1-3 di metà gara. Nella seconda parte le teutoniche amministrano e trovano anche l’1-4 in chiusura che sancisce la loro vittoria. Dall’altro lato del tabellone la Francia batte per 3-1 la: la finale per il ...

