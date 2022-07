Canada: Papa, viaggio sarà pellegrinaggio penitenziale (Di domenica 17 luglio 2022) "Mi accingo a compiere un pellegrinaggio penitenziale e spero che, con la grazia di Dio, possa contribuire al cammino di guarigione e riconciliazione intrapreso già". Lo ha detto il Papa all'Angelus ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 17 luglio 2022) "Mi accingo a compiere une spero che, con la grazia di Dio, possa contribuire al cammino di guarigione e riconciliazione intrapreso già". Lo ha detto ilall'Angelus ...

