Camilla | a 75 anni pensa al suo futuro | sarà il sostegno del re

(Di domenica 17 luglio 2022), duchessa di Cornovaglia, compie 75. Nel corso della sua ultima intervista, concessa in esclusiva per celebrare l’occasione, si è aperta sul suoruolo di regina consorte. All’inizio di quest’anno, infatti, la regina Elisabetta ha condiviso il suo “sincero desiderio” che proprio lei diventi regina consorte quando un giorno Carlo salirà al trono prendendo il suo posto. Un annuncio che da una parte ha sconvolto l’opinione pubblica, mentre dall’altra parte ha suscita un tenero paragone con il duca di Edimburgo. Quello di consorte del sovrano, infatti, era il ruolo che per tutta la vita ha rivestito il principe Filippo fino al giorno della sua morte. AnsaIn una nuova intervista con il The Australian Women’s Weekly in onore del suo 75esimo compleanno, che si verifica il 17 luglio,ha elogiato il ...

Se per la casa reale britannica il 2022 è stato definito cruciale, per la duchessa di Cornovaglia questo è decisamente un anno magico. Compie oggi 75nata Shand, conosciuta come Parker - Bowles e designata a febbraio come regina consorte "quando verrà il momento". Per capire la storia di questa donna che per amore ne ha viste davvero ...Non è mai troppo tardi per essere un riferimento di bellezza Sottolineiamo però che, nata Shand il 17 luglio 1947, a 75, ancora, naturalmente, esce sconfitta dal confronto con la ...Il 17 luglio Camilla di Cornovaglia compie 75 anni. Condannata ad avere pazienza, ancora oggi si trova ad "aspettare" il marito.