Cambio euro dollaro ai minimi: così si schianta la retorica sulla “moneta forte” (Di domenica 17 luglio 2022) Roma, 17 lug – A cosa (o a chi) serve una moneta forte? Meglio ancora: cosa significa “moneta forte”? Domande che l’ubriacatura da moneta unica sembrava aver riposto nel cassetto della storia. Peccato che la realtà sia molto più forte della retorica: con quest’ultima ormai fatta a pezzi dal recente andamento del Cambio euro dollaro. Una valuta non ha valore intrinseco. Può addirittura essere forte e debole allo stesso tempo, se la moneta della nazione X in quel momento quota più in alto della valuta della nazione Y ma più in basso di quella della nazione Z. così accadeva, ad esempio, al Cambio euro dollaro e al ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 17 luglio 2022) Roma, 17 lug – A cosa (o a chi) serve una? Meglio ancora: cosa significa “”? Domande che l’ubriacatura daunica sembrava aver riposto nel cassetto della storia. Peccato che la realtà sia molto piùdella: con quest’ultima ormai fatta a pezzi dal recente andamento del. Una valuta non ha valore intrinseco. Può addirittura esseree debole allo stesso tempo, se ladella nazione X in quel momento quota più in alto della valuta della nazione Y ma più in basso di quella della nazione Z.accadeva, ad esempio, ale al ...

