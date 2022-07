Caltagirone Short FilmFest, successo di pubblico per la serata di apertura (Di domenica 17 luglio 2022) Una gremita Piazza Del Municipio ha accolto gli ospiti tra cui Clizia Fornasier e Attilio Fontana, gli attori Filippo Contri e Alessandro Mario Caltagirone (CT) – Grande successo di pubblico ieri sera nella Piazza del Municipio per l’attesa e coinvolgente apertura del Caltagirone Short FilmFest. Con impeccabile eleganza Beppe Convertini ha presentato le proiezioni dei corti fuori concorso e ha accolto i prestigiosi ospiti sul palco. L’attore Filippo Contri ha condiviso con il pubblico aneddoti e sensazioni della sua recente esperienza lavorativa nelle vesti di figlio del grande regista Carlo Verdone in “Vita da Carlo”. Dopo la presentazione della manifestazione “Verga 100”, promossa dal regista Lorenzo Muscoso, l’attore agrigentino Alessandro Mario, ... Leggi su lopinionista (Di domenica 17 luglio 2022) Una gremita Piazza Del Municipio ha accolto gli ospiti tra cui Clizia Fornasier e Attilio Fontana, gli attori Filippo Contri e Alessandro Mario(CT) – Grandediieri sera nella Piazza del Municipio per l’attesa e coinvolgentedel. Con impeccabile eleganza Beppe Convertini ha presentato le proiezioni dei corti fuori concorso e ha accolto i prestigiosi ospiti sul palco. L’attore Filippo Contri ha condiviso con ilaneddoti e sensazioni della sua recente esperienza lavorativa nelle vesti di figlio del grande regista Carlo Verdone in “Vita da Carlo”. Dopo la presentazione della manifestazione “Verga 100”, promossa dal regista Lorenzo Muscoso, l’attore agrigentino Alessandro Mario, ...

