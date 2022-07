Calendario Mondiali atletica oggi: orari domenica 17 luglio, programma, tv, streaming, italiani in gara (Di domenica 17 luglio 2022) oggi domenica 17 luglio (e nella notte italiana di lunedì 18 luglio) va in scena la terza giornata dei Mondiali 2022 di atletica leggera. Si preannuncia grande spettacolo a Eugene (Oregon, USA) e l’Italia vuole essere assoluta protagonista. Il Bel Paese si gioca due carte importanti come quelle di Sara Fantini nel lancio del martello e di Nick Ponzio nel getto del peso: serviranno due bordate di lusso se si vorrà provare a lottare per le medaglie, sognare non è vietato. Da seguire anche Zaynab Dosso nelle semifinali dei 100 metri, che poco dopo vivranno la loro finale (la più attesa della giornata). In pista anche Davide Re, Edoardo Scotti e Alice Mangione nelle batterie dei 400 metri. Il programma prevede anche le finali dei 10000 metri maschili, del salto con l’asta ... Leggi su oasport (Di domenica 17 luglio 2022)17(e nella notte italiana di lunedì 18) va in scena la terza giornata dei2022 dileggera. Si preannuncia grande spettacolo a Eugene (Oregon, USA) e l’Italia vuole essere assoluta protagonista. Il Bel Paese si gioca due carte importanti come quelle di Sara Fantini nel lancio del martello e di Nick Ponzio nel getto del peso: serviranno due bordate di lusso se si vorrà provare a lottare per le medaglie, sognare non è vietato. Da seguire anche Zaynab Dosso nelle semifinali dei 100 metri, che poco dopo vivranno la loro finale (la più attesa della giornata). In pista anche Davide Re, Edoardo Scotti e Alice Mangione nelle batterie dei 400 metri. Ilprevede anche le finali dei 10000 metri maschili, del salto con l’asta ...

